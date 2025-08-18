18/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe

Influenciadora afirma que não beijou na boca após a separação por estar focada em trabalho e nos filhos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Três meses após o fim de seu casamento com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca falou abertamente sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela revelou que ainda não se envolveu romanticamente com ninguém. O motivo, segundo ela, é a falta de tempo, já que está muito dedicada ao trabalho e aos três filhos do ex-casal.

Enquanto Virginia se mantém focada, Zé Felipe já fez a fila andar. O cantor confirmou que já beijou outras pessoas e, na última semana, teria se envolvido com a influenciadora Victória Miranda durante uma festa em Goiânia.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio. O cantor se mudou da mansão da família, mas continua morando no mesmo condomínio para se manter próximo dos filhos.

Reprodução/Redes sociais.

Fonte: Portal Leo Dias

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.