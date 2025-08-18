Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe

Três meses após o fim de seu casamento com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca falou abertamente sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela revelou que ainda não se envolveu romanticamente com ninguém. O motivo, segundo ela, é a falta de tempo, já que está muito dedicada ao trabalho e aos três filhos do ex-casal.

Enquanto Virginia se mantém focada, Zé Felipe já fez a fila andar. O cantor confirmou que já beijou outras pessoas e, na última semana, teria se envolvido com a influenciadora Victória Miranda durante uma festa em Goiânia.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio. O cantor se mudou da mansão da família, mas continua morando no mesmo condomínio para se manter próximo dos filhos.

Fonte: Portal Leo Dias

Redigido por Contilnet.