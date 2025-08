Vulcão na Rússia entra em erupção após 600 anos

O vulcão Krasheninnikov, localizado na região de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, entrou em erupção pela primeira vez em 600 anos. Esse fenômeno pode estar ligado ao forte terremoto que abalou a região na semana passada, informaram a agência de notícias russa RIA e cientistas neste domingo (3).

A erupção do vulcão foi filmada por um grupo de guias turísticos da empresa Snow Valley, que retornavam de uma viagem para ver outro vulcão, o Klyuchevskaya Sopka, o mais alto da Eurásia que entrou em erupção após o terremoto na quarta-feira (30).

A Reuters conseguiu confirmar a localização do vídeo a partir da superfície do vulcão, o que correspondeu às imagens de arquivo da área. A data em que o vídeo foi gravado foi verificada pelos metadados do arquivo de vídeo original. A Reuters também informou que o vulcão Krasheninnikov entrou em erupção na manhã deste domingo (3).

A chefe da Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas, Olga Girina, informou no canal do Telegram do Instituto de Vulcanologia e Sismologia que a última efusão de lava do Krasheninnikov ocorreu em 1463, e nenhuma erupção foi registrada desde então.

A filial do Ministério de Serviços de Emergência da Rússia em Kamchatka informou que as cinzas subiram cerca de 6.000 metros após a erupção do vulcão. O vulcão em si tem 1.856 metros de altura.