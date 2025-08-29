Zé Vaqueiro é atração confirmada no Festival de Praia de Boca do Acre 2025; saiba mais

Considerado um dos maiores encontros populares da região, o Festival de Praia reúne milhares de pessoas às margens do rio Purus

O tradicional Festival de Praia de Boca do Acre já tem data marcada para voltar a movimentar o município. Entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, a cidade será palco de três finais de semana de intensa programação cultural, esportiva e musical.

Zé Vaqueiro conquistou o público com sucessos como “Tenho Medo”, “Volta Comigo BB” e “Letícia”/ Foto: Reprodução

Entre os destaques da edição deste ano está o cantor Zé Vaqueiro, que sobe ao palco no dia 14 de setembro, último dia do evento, prometendo encerrar a festa em grande estilo.

Zé Vaqueiro conquistou o público com sucessos como “Tenho Medo”, “Volta Comigo BB” e “Letícia”, que se tornaram fenômenos nas plataformas digitais e arrastam multidões por onde o artista passa.

Considerado um dos maiores encontros populares da região, o Festival de Praia reúne milhares de pessoas às margens do rio Purus e se consolidou como parte importante do calendário de Boca do Acre.

A festa mescla competições esportivas, apresentações culturais e grandes shows, atraindo visitantes e movimentando a economia local.

