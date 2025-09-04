4ª temporada de “The White Lotus” será ambientada na França, diz site

A 4ª temporada da série “The White Lotus” será ambientada na França. A informação é do site americano Deadline, que divulgou a notícia nesta quinta-feira (4).

Apesar de não terem revelado em qual franquia famosa de hotel a produção será retratada, o portal citou que a HBO, responsável pela série, tem uma parceria de marketing com a rede Four Seasons, que também atua como hotel White Lotus.

No entanto, as especulações têm se concentrado no famoso Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, situado na ponta da península de Cap-Ferrat, na Riveira Francesa, que tem fortes laços com Hollywood por sua proximidade com Cannes.

A Deadline ainda ressaltou que nenhum hotel foi definido, observando que a série tende a usar vários resorts em uma temporada, como foi o caso da terceira temporada, que aconteceu na Tailândia.

Sobre o local, após passar pelo Havaí, Itália e Tailândia, a série pode retornar à Europa, já havia adiantado Francesca Orsi, a executiva de programação da HBO, ao portal. Além disso, ao fim do último episódio da terceira temporada, o criador da trama, Mike White, deu a entender que gostaria de um local mais urbano para as próximas férias.

Apesar de ainda não terem sido reveladas, anteriormente, a Variety noticiou que as gravações da 4ª temporada devem começar em 2026 e a data de estreia deve ficar para o início de 2027.

A terceira temporada de “The White Lotus” foi ao ar entre fevereiro e abril de 2025 e está disponível na HBO Max, assim como as levas anteriores.