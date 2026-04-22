Milena foi recebida hoje por fãs na Globo com look de Rebelde

O pós-BBB de Milena Moreira começou com o pé direito e muito barulho. Na manhã desta quarta-feira (22/04), a recreadora infantil desembarcou nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para cumprir a maratona de entrevistas pós-final. A mineira, que conquistou o segundo lugar com 17,29% dos votos, foi recebida por um “mar” de fãs que a aguardavam na portaria desde as primeiras horas do dia.

Look Temático e Carisma

Fiel ao seu estilo lúdico que encantou o público, Milena não passou despercebida:

Estilo Colegial: A ex-sister escolheu um visual inspirado na novela Rebelde, com destaque para uma saia plissada vermelha, remetendo ao uniforme da Elite Way School.

Com informações do Metrópoles.

Atenção aos Fãs: Ao som de coros com seu nome, Milena fez questão de cumprimentar o público, receber mimos e tirar fotos antes de iniciar as gravações para o Gshow e o Multishow.

O Impacto do Vice-Campeonato

Embora a bolada de R$ 5,7 milhões tenha ficado com Ana Paula Renault, Milena superou o favoritismo digital de Juliano Floss (que ficou em terceiro com 6,77%) e se consolidou como a “queridinha” da classe trabalhadora e dos pais de crianças nesta edição.

O Recado: Em suas redes sociais, ela ainda tenta processar a mudança de vida: “O que mais me deixou feliz foi descobrir o quanto eu sou amada agora. Vocês mudaram minha vida!”, escreveu.

Agenda de Estrela

Durante o dia de hoje, Milena deve gravar participações especiais e definir os rumos de sua carreira, que promete ser voltada para o entretenimento infantil ou publicidade de grandes marcas. Com o patrimônio acumulado de mais de R$ 300 mil (entre prêmio fixo de R$ 150 mil, prêmios de provas e um apartamento), a mineira já planeja os próximos passos sob os holofotes.