Ação solidária arrecada alimentos durante campeonato municipal de futebol no Bujari

A Prefeitura de Bujari realizou no domingo (13) a final do Campeonato Municipal de Futebol 2025, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. O torneio contou com a participação de 15 equipes e distribuiu mais de R$10 mil em prêmios, tornando-se a maior edição já promovida no município. O Real Bujari foi o grande campeão, levando R$6 mil. O segundo colocado recebeu R$2,8 mil, o terceiro R$800.

Já aqueles jogadores que se destacaram individualmente foram premiados nas categorias artilheiro, melhor goleiro e revelação do campeonato, recebendo cada um R$100.

A secretária de Esportes, Eliane Abreu, destacou que esta foi a primeira vez que uma mulher assumiu a pasta no município, e já com resultados expressivos. Segundo ela, além da maior premiação da história, foram implementadas novidades no campeonato, como a reestruturação da segurança.

“Uma outra novidade implantada é que foi a primeira vez também que nós colocamos, fizemos uma mudança na parte de segurança dos jogos. Teve segurança durante as semifinais e a final dos jogos. A Polícia Militar participou efetivamente de todos os jogos também. Então, o SAMU, a ambulância, essa parte de segurança também houve toda uma reestruturação”, afirmou.

Eliane também ressaltou a ação solidária realizada em conjunto com a Secretaria de Assistência Social. “Nós fizemos uma ação em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, onde as pessoas que quisessem participar dos prêmios, foram mais de 20 prêmios sorteados, levavam um quilo de alimento e recebiam um número que dava direito ao sorteio. Então essa parte da premiação foi assim”, explicou.