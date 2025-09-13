Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa homem ferido na BR-364, em Sena Madureira

Um acidente de trânsito foi registrado no início l da tarde deste sábado (13) nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho, na BR-364, em Sena Madureira. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete.

De acordo com informações de populares que presenciaram o ocorrido, o condutor da moto, que ainda não teve o nome revelado, sofreu uma fratura exposta em uma das pernas.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes.

Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado do motociclista.