Chamamentos contemplam estudantes de graduação em Direito e também profissionais em nível de pós-graduação

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) deu um passo decisivo para o reforço de suas equipes de apoio nesta semana. A instituição tornou público dois novos editais de convocação referentes aos processos seletivos vigentes para o programa de estágio remunerado. As publicações visam a regularização documental dos candidatos aprovados para o início das atividades.

O chamamento é abrangente e alcança dois níveis distintos de formação: estudantes de graduação e também acadêmicos matriculados em cursos de pós-graduação. A medida busca preencher vagas estratégicas nas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário acreano.

Foco na área de Direito

A movimentação mais recente ocorreu na última segunda-feira (20), quando o foco da convocação foi direcionado especificamente para os candidatos de nível superior na área de Direito. Este grupo deve cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos pelo Tribunal para a entrega da pasta documental, sob risco de perda da vaga.

Para os estudantes de pós-graduação, os certames também avançaram com novos editais de chamamento, reforçando a política de oxigenação do quadro técnico do TJAC com profissionais que buscam especialização prática no ambiente jurídico.

Próximos Passos

Os candidatos convocados devem consultar o Diário da Justiça Eletrônico para conferir a lista completa de documentos necessários, que geralmente inclui comprovantes de matrícula, identificação pessoal e regularidade acadêmica.

A contratação desses estagiários faz parte do planejamento do TJAC para garantir agilidade na tramitação de processos e oferecer uma oportunidade de aprendizado prático para os futuros operadores do Direito no estado.