Açougue descarta restos de boi em via pública e revolta moradores em bairro de Rio Branco

Moradores do bairro Bom Sucesso denunciaram um suposto descarte irregular de restos de ossos de animais em via pública. Segundo relatos, um caminhão teria despejado o material na Rua Pandora, pela segunda vez.

De acordo com os moradores, a primeira ocorrência levou à identificação do açougue responsável, que teria providenciado a limpeza após ser alertado. No entanto, a prática teria se repetido nesta semana. Um vídeo gravado na quarta-feira mostra o momento em que os resíduos foram deixados no local.

O açougue apontado não estaria localizado no bairro Bom Sucesso, mas a origem exata do material ainda não foi confirmada. Moradores cobram providências das autoridades para evitar novos episódios de descarte irregular.