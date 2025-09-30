Acre é alertado sobre bebidas adulteradas com metanol; nenhum caso foi registrado no estado

Os bares e restaurantes do Acre estão devidamente orientados sobre os casos de intoxicação por metanol — substância encontrada em bebidas alcoólicas como gin, uísque e vodka —, de acordo com a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Acre (ABRASEL-AC), Patrícia Parente, que concedeu entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (30).

Investigações apontaram adulterações em bebidas no estado de São Paulo, tanto em bares quanto em adegas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ingestão ocorreu em ambientes comuns de consumo de álcool, e não em situações de uso clandestino.

Até o momento, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirma 16 casos em investigação, sendo seis já confirmados, e seis mortes.

Especialistas alertam que os sintomas da intoxicação por metanol podem se confundir com os de uma ressaca comum, mas evoluem de forma rápida e agressiva, podendo causar convulsões, coma e falência múltipla de órgãos. A busca por atendimento rápido é essencial. O oftalmologista Fábio Ejzenbaum, da Santa Casa de São Paulo, explico Fantástico, neste domingo (30), que sintomas como alterações visuais, mal-estar persistente por mais de 12 horas e convulsões são sinais de alerta.

Os sintomas ainda podem incluir ataxia, sedação, desinibição, dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça, taquicardia, convulsões e visão turva, principalmente após ingestão de bebidas de procedência desconhecida.

Em caso de suspeita, é fundamental buscar atendimento médico de emergência. A população pode localizar o serviço mais próximo pela plataforma estadual de saúde.

Orientação aos empresários

Patrícia Parente afirmou que os empresários do Acre receberam instruções por meio de uma nota da Abrasel.

“Os proprietários estão devidamente orientados a partir dessa nota da Abrasel. Nossos associados que receberam essa nota ontem já estão acionados para que, em caso de suspeita, alertem os órgãos competentes, para que sejam examinados os lotes das bebidas”, explicou.

A presidente da Abrasel-AC destacou que nenhum caso foi reportado no estado até o momento.

“Até agora não recebemos nenhuma notificação de suspeita. No nosso grupo de associados não foi reportado nenhum caso ou suspeita até o momento”, reforçou.

Parente acrescentou que ainda não é possível afirmar se o Acre recebeu algum lote adulterado com a substância.

“Não temos informações sobre essa possibilidade. Vamos conseguir identificar apenas quando algum de nossos associados se pronunciar. Até o momento, não há registro de recebimento de bebida que possa estar contaminada com metanol”, concluiu.

Nota da Abrasel

A Abrasel, em nota enviada aos comerciantes de bebidas de todo o Brasil, inclusive no Acre, reforça que a falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, colocando em risco a saúde da população e gerando prejuízos aos estabelecimentos sérios.

“Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade. A orientação da Abrasel é que os estabelecimentos sempre comprem produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis”, diz o documento.

A entidade alerta ainda para o impacto negativo dos altos impostos sobre os produtos e reforça a recomendação do Ministério da Justiça: diante de qualquer suspeita, bares e restaurantes devem suspender a venda da bebida e comunicar as autoridades.

A nota também destaca sinais de adulteração, como preços muito baixos, lacres tortos, erros de impressão e odor semelhante a solventes, que devem ser tratados como suspeita de contaminação.

O que diz o governo federal

Em nota, o governo federal informou que, na sexta-feira (26), a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP) recebeu, por meio do Sistema de Alerta Rápido (SAR), notificação de nove casos de intoxicação por metanol em São Paulo, registrados em um período de 25 dias, todos a partir do consumo de bebida adulterada.

O número de casos registrados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas (SP) e encaminhados ao Comitê Técnico do SAR é considerado fora do padrão para o curto período e diferente dos registros anteriores de intoxicação por metanol, que geralmente envolviam ingestão deliberada de combustíveis em contextos de abuso de substâncias, especialmente entre população em situação de rua.

Segundo o SAR, os episódios recentes ocorreram em ambientes sociais de consumo de álcool, incluindo bares, com diferentes tipos de bebidas, como gin, uísque e vodka, configurando registros inéditos no centro toxicológico.

A ingestão acidental ou intencional de metanol pode causar intoxicações graves e potencialmente fatais. A adulteração de bebidas alcoólicas representa um problema de saúde pública relevante, pois pode gerar surtos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias.

O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas do Brasil (SAR) é um subsistema do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad), gerenciado pela Senad e vinculado ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid).