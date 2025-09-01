Acre inicia setembro com alerta de chuvas fortes, tempestade e acumulado de precipitação, aponta Inmet

Instituto incluiu o estado na lista de 17 unidades da federação com previsão de temporais nesta segunda-feira (1º)

O primeiro dia de setembro, nesta segunda-feira (1º), pode ter chuva intensa, tempestade e acumulado de chuva no Acre.

O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que incluiu o estado na lista de 17 unidades da federação com previsão de temporais. Estão na lista Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Alerta do Inmet indica previsão de chuva intensa no Acre nesta segunda-feira (1º)/Foto: Reprodução

De acordo com o instituto, a previsão é de temporais com chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

