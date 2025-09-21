Acre integra região que abriga aquífero capaz de abastecer o mundo por cerca de 250 anos

Pesquisadores anunciaram a descoberta do Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), considerado a maior reserva subterrânea de água doce do planeta. O reservatório se estende sob a região amazônica, alcançando áreas do Acre, Amazonas e Pará, e tem capacidade para abastecer a população mundial por aproximadamente 250 anos.

De acordo com cientistas da Universidade Federal do Pará (UFPA), o aquífero armazena mais de 150 quatrilhões de litros de água, superando em larga escala o conhecido Aquífero Guarani, que possui cerca de 39 mil km³ de volume. Do total, 75% da reserva está em território brasileiro, o que pode trazer impactos estratégicos tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.

O SAGA ocupa uma área superior a 1,2 milhão de km², estendendo-se desde os contrafortes dos Andes, no Acre, até a região do Marajó, no Pará. Por isso, tem sido descrito por especialistas como um “oceano invisível” capaz de transformar o futuro do abastecimento de água no Brasil e no mundo.

Pesquisadores reforçam, no entanto, que o manejo sustentável será essencial para garantir a preservação desse recurso.

Assim como o Aquífero Guarani já enfrenta pressões decorrentes do uso intenso, o SAGA pode sofrer impactos negativos caso não haja planejamento adequado.

O equilíbrio entre exploração econômica e preservação ambiental será determinante para que a descoberta se torne uma fonte duradoura de prosperidade.

A floresta amazônica desempenha papel central na manutenção desse tesouro subterrâneo. As árvores regulam a umidade, alimentam o aquífero e garantem o regime de chuvas em diferentes regiões do país. Estima-se que, anualmente, a Amazônia transfira cerca de 8 quatrilhões de litros de água pela atmosfera, sustentando o ciclo hídrico que beneficia diretamente o agronegócio e outras atividades econômicas.

Com essa descoberta, o Brasil reforça sua posição estratégica no cenário global, mas especialistas alertam: a abundância hídrica não é infinita. A proteção do SAGA depende de políticas públicas responsáveis, que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental.