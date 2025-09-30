Acre mantém alta no emprego formal pelo 7º mês seguido e já soma 5 mil novas vagas em um ano

O Acre voltou a registrar crescimento na geração de empregos formais em agosto, consolidando sete meses consecutivos de saldo positivo no mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mostram que foram criadas 839 novas vagas com carteira assinada no estado apenas no último mês.

No acumulado dos últimos 12 meses, o Acre apresenta saldo de 5 mil postos de trabalho, o que representa uma variação de 4,53% em relação ao mesmo período anterior. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com 454 contratações líquidas. Em seguida aparecem a construção civil, com 209 vagas, e o comércio, com 121.

Entre as cidades acreanas, Rio Branco liderou a geração de empregos em agosto, com 625 novos postos, seguida por Sena Madureira, que registrou 246 vagas.

Para o governador Gladson Cameli, o cenário reflete um momento de transformação no estado. “Nosso governo tem trabalhado com responsabilidade e visão de futuro para fortalecer o setor privado, impulsionar a construção civil e criar um ambiente de negócios cada vez mais favorável à geração de emprego e renda”, afirmou.

Ele destacou que obras em andamento em todas as regiões do Acre vêm estimulando a economia local. “São escolas, hospitais, estradas, pontes e infraestrutura urbana, que não apenas melhoram a vida da população, mas também movimentam a economia e estimulam o empreendedorismo”, acrescentou.

Cameli reforçou ainda a estratégia de incentivo ao setor produtivo. “Um Estado forte se constrói com uma iniciativa privada forte. Cada vaga de emprego criada, cada nova empresa aberta, é resultado direto dessa política de valorização do setor produtivo. O Acre está avançando, e esse avanço é feito com todos: governo, iniciativa privada e o povo acreano.”