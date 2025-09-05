Acre registra queda no número de beneficiários de planos de saúde e odontológicos em 2025

O Acre apresentou redução no número de beneficiários de planos de saúde em 2025, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em julho deste ano, o estado somava 46.237 pessoas com cobertura em assistência médica, já em junho deste ano o número teve uma queda de 2,96%, com um total de 44.865 beneficiários.

Nos planos exclusivamente odontológicos, a tendência também foi de retração. O estado passou de 21.513 beneficiários em julho de 2024 para 19.810 em junho de 2025, o que representa uma diminuição de 1.703 usuários no período. O estado tem, ainda, o menor número de beneficiários de planos de saúde do país.

Apesar da queda no Acre, o cenário nacional mostrou crescimento. Em julho de 2025, o país contabilizou 52,8 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares e 34,5 milhões em planos odontológicos. Isso significa um aumento de mais de 1,2 milhão de usuários em assistência médica e de pouco mais de 1 milhão nos odontológicos na comparação anual.

No levantamento por estados, o avanço mais expressivo em números absolutos ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, tanto no segmento médico-hospitalar quanto no odontológico. Já 22 unidades da federação registraram expansão nos planos exclusivamente odontológicos.

Os dados completos podem ser consultados na Sala de Situação disponível no portal da ANS, que reúne estatísticas atualizadas sobre o setor de saúde suplementar no Brasil.