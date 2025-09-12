Acre tem 3º maior crescimento de empregos formais do Brasil, aponta IBGE

O Acre aparece entre os três estados que mais expandiram o mercado de trabalho no Brasil entre 2019 e junho de 2025, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento foi de 41% no número de empregos formais no período.

O desempenho coloca o Acre atrás apenas de Roraima, que lidera com 61%, e do Amapá, com 49%. O resultado confirma a força da região Norte, que concentra seis dos dez melhores índices de crescimento de vagas no país.

Além do Acre, o top 10 conta ainda com Amazonas (40%), Mato Grosso (38%), Tocantins (36%), Pará (35%), Maranhão (33%), Goiás (33%) e Mato Grosso do Sul (31%).

Na outra ponta, Sergipe (21%), Rio de Janeiro (18%) e Rio Grande do Sul (16%) foram os estados com menor variação positiva na geração de empregos formais no mesmo período.