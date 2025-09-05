Acre tem alerta de perigo para temporais e ventos de até 60km/h neste final de semana; confira

O alerta vai até as 3h do sábado (5)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em Rio Branco e outros 13 municípios do Vale do Acre. O aviso é válido das 3h da sexta-feira (5) até as 3h de sábado (6).

dor alerta para possíveis transtornos em áreas vulneráveis, devido à combinação de ventos, chuvas intensas e raios/ Foto: ContilNet

Segundo o órgão, são previstas chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As cidades incluídas no alerta são: Rio Branco, Bujari, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Xapuri, Porto Acre, Capixaba, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia e Senador Guiomard.

O INMET lembra que os alertas meteorológicos são divididos em três níveis de severidade: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). No caso atual, o nível amarelo indica riscos à população, mas com menor intensidade em comparação aos demais.

Em caso de emergências, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Já problemas relacionados ao fornecimento de energia devem ser comunicados à concessionária responsável pelo serviço, pelo número 116.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.