26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Acre tem metro quadrado da construção mais caro do Norte e segundo maior do país

Esse encarecimento impacta diretamente o mercado imobiliário

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Os custos da construção civil no Acre tiveram forte avanço em agosto e colocaram o estado em posição de destaque no cenário nacional. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o metro quadrado passou a custar, em média, R$ 2.108,08.

O levantamento mostra que o aumento mensal no Acre foi de 0,48% | Foto: Reprodução

Com esse valor, o Acre não só lidera entre os estados da Região Norte como também aparece em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas de Santa Catarina, onde o preço médio foi de R$ 2.112,03, diferença de menos de R$ 4.

O levantamento mostra que o aumento mensal no Acre foi de 0,48%. No acumulado de 2025, a variação chega a 6,88%, enquanto no período de 12 meses o salto é ainda maior: 8,05%, o mais elevado entre os estados da região Norte. Rondônia, Roraima e Amazonas ficaram para trás no comparativo.

Esse encarecimento impacta diretamente o mercado imobiliário, já que a elevação do custo da construção tende a refletir no valor final dos imóveis, especialmente em Rio Branco, onde o processo de valorização urbana já é sentido pela população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost