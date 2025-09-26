Acre tem metro quadrado da construção mais caro do Norte e segundo maior do país

Os custos da construção civil no Acre tiveram forte avanço em agosto e colocaram o estado em posição de destaque no cenário nacional. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o metro quadrado passou a custar, em média, R$ 2.108,08.

Com esse valor, o Acre não só lidera entre os estados da Região Norte como também aparece em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas de Santa Catarina, onde o preço médio foi de R$ 2.112,03, diferença de menos de R$ 4.

O levantamento mostra que o aumento mensal no Acre foi de 0,48%. No acumulado de 2025, a variação chega a 6,88%, enquanto no período de 12 meses o salto é ainda maior: 8,05%, o mais elevado entre os estados da região Norte. Rondônia, Roraima e Amazonas ficaram para trás no comparativo.

Esse encarecimento impacta diretamente o mercado imobiliário, já que a elevação do custo da construção tende a refletir no valor final dos imóveis, especialmente em Rio Branco, onde o processo de valorização urbana já é sentido pela população.