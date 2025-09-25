Acre terá crescimento do PIB acima da média nacional em 2025, aponta Banco do Brasil

O Acre deve registrar crescimento de 3,8% em 2025, acima da média nacional projetada em 2,2%, segundo relatório da Resenha Regional do Banco do Brasil divulgado no dia (5). O resultado indica que a economia acreana seguirá em ritmo superior ao desempenho esperado para o país.

O maior crescimento entre os estados será de Mato Grosso, com 6,6%, seguido por Rondônia (5,6%), Mato Grosso do Sul (5,0%) e Tocantins (4,9%). Já o Rio Grande do Sul deverá ter a menor expansão do Produto Interno Bruto (PIB), com previsão de 0,6%.

Na região Norte, além do Acre, destacam-se Rondônia, Roraima (4,4%), Tocantins (4,9%), Pará (3,6%), Amapá (3,1%) e Amazonas (2,0%). O desempenho acreano também supera estados como Goiás (3,7%), Paraná (3,4%), Minas Gerais (2,8%) e São Paulo (1,5%).

De acordo com o relatório, o PIB nacional deve desacelerar em relação a 2024, quando foi estimado crescimento de 3,4%. A projeção de 2,2% para 2025 reflete expectativas de menor dinamismo em setores estratégicos da economia brasileira.

Veja o ranking.