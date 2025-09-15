Acre terá dia de sol e nuvens com risco de chuvas fortes e tempestades; veja previsão completa

O Acre deve enfrentar um dia de calor nesta segunda-feira (15), com predomínio de sol entre nuvens em praticamente todas as regiões. Apesar disso, a previsão do portal O Tempo Aqui aponta para a ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados, que podem vir acompanhadas de temporais.

O mesmo cenário climático é esperado em Rondônia, no sul, sudeste e sudoeste do Amazonas, em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (selva).

Condições por região do Acre

Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo quente, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Há risco elevado de precipitações fortes. A umidade mínima varia de 60% a 70% durante a tarde, chegando a 100% pela manhã. Ventos fracos a calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá): clima semelhante, com calor, nuvens e chuvas em diferentes momentos do dia. A chance de temporais também é alta. A umidade do ar oscila entre 65% e 75% à tarde, alcançando até 100% no início do dia. Os ventos seguem fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas