Acre terá feriadão prolongado nesta semana; veja as datas e prepare-se

Sequência de feriados permite descanso estendido para a população do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre vai aproveitar um feriadão prolongado nesta semana. Na sexta-feira (5), o estado celebra o Dia da Amazônia, feriado estadual que reforça a importância da preservação da floresta e das comunidades que nela vivem. No domingo (7), o país comemora a Independência do Brasil, um dos marcos mais significativos da história nacional.

Sequência de feriados permite descanso estendido para a população do Acre/Foto: Reprodução

Com a sequência de datas, servidores públicos, estudantes e parte do comércio terão dias de descanso estendidos até o fim de semana.

Atenção aos serviços essenciais: saúde e segurança pública seguirão funcionando normalmente, enquanto bancos e repartições públicas observam o calendário oficial de feriados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.