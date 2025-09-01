Acre terá feriadão prolongado nesta semana; veja as datas e prepare-se

O Acre vai aproveitar um feriadão prolongado nesta semana. Na sexta-feira (5), o estado celebra o Dia da Amazônia, feriado estadual que reforça a importância da preservação da floresta e das comunidades que nela vivem. No domingo (7), o país comemora a Independência do Brasil, um dos marcos mais significativos da história nacional.

Com a sequência de datas, servidores públicos, estudantes e parte do comércio terão dias de descanso estendidos até o fim de semana.

Atenção aos serviços essenciais: saúde e segurança pública seguirão funcionando normalmente, enquanto bancos e repartições públicas observam o calendário oficial de feriados.