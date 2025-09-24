Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

A acreana Carol Lekker é um dos nomes que compõem a primeira roça da nova temporada de A Fazenda 17, reality da Record. Além dela, também disputam a permanência no programa Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily. Um dos quatro será o primeiro eliminado da edição.

Na formação da berlinda, que ocorreu na noite de terça-feira (24), Carol foi a indicação direta da fazendeira Rayane Figliuzzi. A escolha gerou repercussão, já que Rayane justificou que a acreana tem postura “soberba” e não demonstraria precisar do prêmio, destacando ainda que ela mora na Europa e que o cachê teria sido “menor que o valor de uma passagem aérea”.

A dinâmica da noite ainda contou com os poderes da chama, que mudaram o rumo da votação. Martina, que detinha o poder laranja, entregou a Gabily a possibilidade de barrar três participantes de votar. Já com o poder branco, determinou que os votos dados a Fabiano Moraes tivessem peso dobrado, o que acabou levando o peão a ocupar o segundo lugar da roça, com 16 votos.

Na sequência, Fabiano puxou Dudu Camargo da baia para a berlinda. O jornalista deu início ao “resta um”, que terminou com Gabily sobrando. Para completar a formação, Gabily vetou Carol Lekker da disputa da Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (25). Assim, a acreana dependerá exclusivamente da votação popular para tentar se manter no jogo.

Com esse cenário, Carol Lekker se torna uma das protagonistas da primeira roça do reality e coloca o Acre em evidência na disputa por um prêmio milionário.