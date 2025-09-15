Acreano de 34 anos é assassinado com mais de 10 facadas em crime brutal no Mato Grosso

Um crime brutal tirou a vida do acreano José Carlos Silva Sousa, de 34 anos, no último domingo (14), em Sinop, interior do Mato Grosso. Ele foi morto a facadas dentro de uma quitinete localizada na rua 14, no bairro Jardim Boa Esperança.

De acordo com a polícia, a motivação estaria ligada a um caso de ciúmes. José Carlos havia sido convidado por uma mulher para ir até o apartamento dela. Enquanto os dois estavam no local, o ex-marido da moradora chegou de motocicleta, entrou repentinamente no imóvel e, armado com uma faca, atacou a vítima com diversos golpes.

A perícia constatou que José Carlos sofreu ao menos 10 facadas, principalmente nas costas e na cabeça. A cena encontrada na sala da quitinete revelou grande quantidade de sangue, evidenciando a violência do crime. O agressor fugiu a pé logo após a ação e, apesar das buscas feitas pela Polícia Militar, não foi localizado.

Natural do Acre, José Carlos vivia em Sinop há cerca de oito anos e trabalhava como motorista por aplicativo. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização da necropsia.

Abalada, a família pede ajuda para arrecadar aproximadamente R$ 10 mil, valor necessário para o translado do corpo até Rio Branco, onde acontecerá o sepultamento. “Quem puder ajudar com qualquer valor para eu enterrar meu filho perto de mim pode enviar um pix para o número (68) 98402-5635, em nome de Antônia Maria Nogueira da Silva, mãe de José Carlos”, informou a família em nota.

A Polícia Civil de Sinop segue investigando o caso e busca identificar o paradeiro do suspeito para que ele seja responsabilizado pelo homicídio.