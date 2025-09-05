Acreano Profissional da Administração, ganha Destaque na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

No dia 01 de setembro de 2025, abrindo o mês de comemorações em homenagem aos Profissionais da Administração, que este ano completa no dia 09 de setembro, 60 anos de regulamentação no Brasil, o Administrador Fábio Mendes Macêdo, Conselheiro Federal Pelo Acre e Diretor da Câmara de Governança e Controle CGC-CFA, junto ao Conselho Federal de Administração CFA, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Goiás – ALEGO, por suas relevantes contribuições ao Estado, bem como a um reconhecimento de sua atuação nacional.

A ALEGO por meio da propositura do Deputado Estadual – Virmondes Cruvinel, advindo da indicação do Presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás – CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz realizaram a Homenagem no Plenário Osmar Gontijo.

Em agradecimento, o mesmo menciona a importância do reconhecimento do certificado recebido, bem como este ter sido fruto de sua trajetória em defesa, valorização, reconhecimento e fortalecimento de toda classe profissional no Acre e no Brasil, além dos reinterados destaques dado a importância à Ciência da Administração para a sociedade, visando o desenvolvimento do país.

Administração é uma ciência estudada, debatida e aprimorada, portanto não é qualquer um profissional que está habilitado a cuidar da gestão das organizações públicas e privadas.