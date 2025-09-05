Acusados de matar homem a pauladas no interior do Acre serão julgados na próxima semana

O crime aconteceu em 2022

A justiça de Sena Madureira, por intermédio do juiz Eder Viegas, definiu para a próxima quarta-feira (10) o julgamento de Alan Silva da Cruz e Tiago Silva da Cruz que figuram como acusados na morte de Erivaldo Nascimento, ocorrida em janeiro de 2022.

O Ministério Público requereu a pronúncia dos dois acusados/ Foto: Reprodução

O júri popular ocorrerá na comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira e pode ser assistido por qualquer pessoa da comunidade.

De acordo com os autos do processo, o crime em questão ocorreu no bairro Niterói (Segundo Distrito) e a vítima foi morta a pauladas.

No curso do processo, o Ministério Público requereu a pronúncia dos dois acusados “por entender provada a materialidade, a autoria, a existência das qualificadoras e indícios de perpetração do injusto penal”.

A defesa de Alan Silva, por sua vez, sustenta que o mesmo agiu em legítima defesa, visto que, a vítima, armada com uma garrafa de vidro, atacou o denunciado primeiro, e este apenas se defendeu.

Já a defesa de Tiago Silva alegou que ele apenas tentou apartar a briga entre dois e não desferiu qualquer golpe contra a vítima. Argumenta também que sua presença no local não configura a participação criminosa, tratando-se de mera coincidência. Ao que tudo indica, haverá intensos debates entre acusação e defesa.

