Adeus a Giorgio Armani: ícone da moda morre aos 91 anos

Morreu nesta quinta-feira (4/9), aos 91 anos, o estilista italiano Giorgio Armani. Em comunicado, o Grupo Armani confirmou o falecimento do designer, destacando sua dedicação incansável à empresa, às coleções e a projetos em andamento até os últimos dias.

Nascido em Piacenza em 11 de julho de 1934, Armani iniciou a carreira no varejo de moda na La Rinascente, em Milão, e depois desenhou a linha masculina da Nino Cerruti. Em 24 de julho de 1975, fundou a Giorgio Armani ao lado do parceiro Sergio Galeotti — um começo “tardio” para os padrões da indústria, que logo se mostraria disruptivo.

Armani ficou mundialmente conhecido por desconstruir o terno: reduziu forros e enchimentos, aproximando a peça do corpo e tornando-a mais confortável — um gesto estético que redefiniu a elegância masculina a partir do fim dos anos 1970. Na sequência, levou a mesma linguagem às coleções femininas, ajudando a consolidar o power suit dos anos 1980. Armani e Julia Roberts em 2008, no Met Gala — Foto: Peter Kramer

O cinema foi um divisor de águas na difusão de seu estilo. Em “American Gigolo” (1980), Richard Gere vestiu a alfaiataria de Armani, e o filme projetou o designer nos Estados Unidos. Vieram, então, colaborações com centenas de produções e a presença constante em tapetes vermelhos. Em 1981, nasceu a Emporio Armani; em 1982, o italiano estampou a capa da revista TIME, reforçando seu status global. Ao longo das décadas, expandiu o universo da marca para linhas de underwear, beleza, casa e hotelaria, mantendo a estética de sobriedade moderna e um raro controle autoral do próprio grupo. A modelo Kátia André de mãos dadas com Giorgio Armani, e Ágatha Borges — Foto: Estrop/Getty Images

Reservado na vida pessoal, Armani evitava tabloides e raramente se afastava do trabalho — ainda que, em momentos pontuais, tenha reduzido aparições por questões de saúde. Sua assinatura permaneceu sinônimo de casual chique, rigor técnico e uma elegância silenciosa que atravessou gerações. Cartaz do filme “Gigolô americano” — Foto: Reprodução

Com sua morte, a moda perde um arquitetode silhuetas que transformou códigos clássicos sem abrir mão da funcionalidade — e deixou como legado um sistema de marcas coerente, desejado e imediatamente reconhecível.

📌 Fonte: Comunicado do Grupo Armani

✍️ Redigido por ContilNet