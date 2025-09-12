Adolescente de 13 anos mata a mãe com ajuda de amigos por dinheiro

Um crime chocante foi registrado em Colíder, cidade com cerca de 30 mil habitantes no interior do Mato Grosso. Samara Aparecida da Conceição, de 34 anos, funcionária pública, foi encontrada morta dentro de casa, com mãos e pés amarrados por fios de energia. A vítima estava de bruços sobre a cama. A principal suspeita do assassinato é a própria filha da vítima, uma adolescente de 13 anos.

Segundo a Polícia Civil, a menina contou com a ajuda de três outros adolescentes, incluindo o namorado de 16 anos. Após o crime, os quatro tentaram fugir levando cerca de R$ 5,8 mil reais que Samara guardava em casa. O dinheiro foi apreendido pela Polícia Militar e ajudou os investigadores a montar o quebra-cabeça do caso.

Do valor, R$ 1 mil foi entregue a um dos jovens. Os outros três ficaram na cidade, passando a manhã dormindo em uma igreja abandonada.

Mãe pensava em transferir guarda

A polícia descobriu o envolvimento da filha após não encontrá-la para prestar depoimento. Na escola, ela também não estava. Durante entrevistas com colegas, os investigadores souberam que o relacionamento entre mãe e filha era conturbado, agravado pela desaprovação da mãe em relação ao namoro da adolescente.

A jovem teria feito declarações perturbadoras aos amigos, o que levantou suspeitas. Já a mãe pensava em transferir a guarda da adolescente, por não suportar mais o convívio.

Tranquilidade e sorrisos após crime

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram os quatro adolescentes deixando a casa com tranquilidade e sorrindo na noite do crime. A calma chamou atenção dos policiais, que emitiram alerta às forças de segurança.

Em menos de 48 horas, os jovens foram localizados em uma área rural, prontos para deixar o município. Um quarto adolescente foi apreendido em outro local.

Inspiração no Caso Richthofen

Durante o depoimento, a filha de Samara revelou que o assassinato foi planejado. Os adolescentes se inspiraram no caso de Suzane von Richthofen, ocorrido em 2002, em São Paulo, com o objetivo de ficar com o dinheiro da mãe.

Um dos envolvidos confessou que parte do valor seria usado para uma festa. A Polícia Civil pediu à Justiça a internação imediata dos quatro adolescentes em uma instituição de medidas socioeducativas.