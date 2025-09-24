Adolescente suspeito de matar torcedor do Vasco é liberado após depoimento

O adolescente suspeito de envolvimento no assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, foi liberado após prestar depoimento na delegacia. Na noite dessa terça-feira (23/9), o menor — flagrado em vídeo escondendo um facão na cintura — afirmou ter discutido com a vítima antes de desferir duas facadas. Apesar da confissão, ele não permaneceu apreendido, já que não havia representação pela internação.

Ao Correio, a delegada-chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), Valéria Martirena, confirmou que o adolescente se apresentou à delegacia na companhia da mãe e do advogado. Em depoimento, disse que estava no meio da multidão e portava uma faca para se defender de possíveis outros desafetos. O menor alegou que Eumar teria dado um soco e um chute nele, momento em que ele pegou a faca e desferiu os golpes. Ao final, atribuiu a confissão ao arrependimento e “dó da família” da vítima.

Eumar foi espancado e esfaqueado em um ônibus por flamenguistas integrantes de uma torcida organizada do DF. O crime ocorreu na noite de domingo, logo após a partida entre Flamengo e Vasco. O clássico terminou com o empate dos times, de 1×1.

Ele assistia ao jogo na companhia de outros torcedores, na sede da Força Jovem Vasco, no Guará. Ao término, pegou um ônibus para Samambaia, para, de lá, seguir para o Riacho Fundo, onde morava. Ao entrar no ônibus, em Samambaia, cerca de 10 torcedores rivais, do Flamengo, ordenaram que o trabalhador tirasse a camisa.

A Polícia Civil afirmou ter identificado outros envolvidos no crime. O caso segue em investigação.