Agência de viagens acreana conquista prêmio máximo em convenção nacional da BeFly

A capital do estado do Paraná, Curitiba, foi palco da SoulBeFly 2025, a primeira convenção unificada de vendas da BeFly, que reuniu centenas de agências de viagem de todo o Brasil. Entre as mais de 500 franquias do grupo Vai Voando, a “Facin de Voar”, do Acre, comandada por Jacson Nogueira, conquistou reconhecimento ao se destacar como um protagonista local.

O desempenho e presença marcaram a representatividade das agências independentes no ecossistema da holding, ampliando a visibilidade do modelo de vendas com boleto e reafirmando sua relevância no setor.

O encontro aconteceu no final de agosto e reuniu franqueados de todas as regiões do país. Para Jacson, a conquista teve um sabor especial: “Nós conseguimos ser, graças a Deus, a [Agência] felizarda de levar esse prêmio, representando o nosso Acre”, comemorou. No ano passado, uma agência de Manaus havia faturado a premiação de maior volume de vendas, ultrapassando a marca de R$ 10 milhões. Em 2025, o destaque ficou para a agência acreana, localizada no bairro Aviário, em Rio Branco.

“Esse ano o prêmio de melhor desempenho em vendas e atendimento aos clientes ficou com a gente. Somos uma agência simples, humilde e conseguimos trazer para o Acre o maior prêmio da convenção da BeFly e Vai Voando”, destacou Jacson Nogueira.

A conquista reforça o protagonismo do Acre no cenário nacional do turismo e valoriza o trabalho de agências locais: “Representamos bonito o nosso estado e levamos o maior prêmio deste ano. Isso é motivo de muito orgulho, porque mostra que, mesmo de um lugar simples, é possível alcançar grandes resultados”, completou.

A vitória da agência “Facin de Voar” é mais do que um prêmio empresarial: é a prova de que a determinação e a fé podem transformar sonhos em conquistas. Do bairro Aviário para o Brasil, Jacson Nogueira mostrou que o Acre tem talento, garra e competência para brilhar no cenário nacional. Uma conquista que inspira, emociona e reafirma que quando o trabalho é feito com dedicação, o reconhecimento chega e chega em grande estilo.