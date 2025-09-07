“Ajudar numa nova independência”, diz Bocalom em manifestação pró-anistia na Gameleira

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, marcou presença neste domingo (7) na manifestação “Reaja Brasil”, organizada pela Direita do Acre, na Gameleira. O ato ocorreu em alusão ao Dia da Independência e reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e de pautas conservadoras.

Durante entrevista, Bocalom disse que a data representa mais que a independência do país. “7 de setembro é dia da independência. Nós temos que ajudar numa nova independência do Brasil. Qual é essa nova independência? Porque o Brasil está indo pelo caminho errado”, afirmou.

Ele criticou a aproximação do Brasil com países como China, Rússia, Cuba e Venezuela. “Não dá mais com Venezuela. Não precisa mudar isso. A perseguição em cima do povo de Deus, o novo patriota é muito grande, nós não estamos vendo isso”, declarou.

O prefeito também comentou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O Bolsonaro preso, por quê? Tornozeleira, por quê? E assim se vai. Não é justo, o povo brasileiro não merece isso”, disse.

Para Bocalom, a manifestação é a oportunidade de reafirmar valores patrióticos. “Por isso, nós aqui no Acre, como bom brasileiro, bom patriota, e que deu ao Bolsonaro 74% do voto na última eleição, nós precisamos fazer um movimento. E estamos aqui, as pessoas que estão aqui estão de coração e são verdadeiros patriotas”, concluiu.

Veja o vídeo: