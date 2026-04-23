O Governo Federal publicou, nesta sexta-feira (17), em portaria interministerial, o reajuste de até 30% nos preços de referência do programa Gás do Povo. A medida foi adotada pelos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda como forma de mitigar os impactos da crise internacional sobre os insumos energéticos.

A atualização corrige defasagens em estados onde o preço praticado, no âmbito do Gás do Povo, estava acima dos limites previstos nas regras do programa, o que vinha impactando o ritmo de adesão das revendas.

VEJA MAIS: Mais de 110 mil famílias no Acre são beneficiadas pelo Gás do Povo em abril

Apesar do reajuste em nível nacional, o Acre está entre os poucos estados onde não houve alteração no valor do voucher, ao lado de unidades como Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Em outras regiões, o aumento chegou a até R$10.

Mesmo sem reajuste, o valor praticado no Acre segue entre os mais altos do país custando R$123,16, refletindo os custos logísticos e de distribuição na região Norte. Em comparação, estados como São Paulo (R$107,02) e Rio de Janeiro (R$93,16) possuem valores significativamente menores.

No Acre, o programa continua garantindo a recarga gratuita do botijão de 13 kg para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado.

A expectativa do governo federal é que a atualização dos valores em outras localidades ajude a equilibrar distorções de preços e ampliar a adesão de revendedoras. Com a medida, a expectativa é consolidar a adesão dos pontos de venda, ampliar a participação de distribuidoras e aumentar a oferta de GLP, especialmente em municípios ainda desatendidos.

