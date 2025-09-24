24/09/2025
Alan Rick e Marcio Bittar ajudam a derrubar PEC da Blindagem no Senado: “Votei para enterrar”

Após inúmeras manifestações nas ruas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado derrubou, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, previa que o Congresso pudesse interromper processos criminais contra deputados e senadores.

Foram 26 votos contrários e nenhum favorável. Entre os que votaram contra estão os senadores Alan Rick (UB) e Marcio Bittar, que integram a comissão.

Alan Rick. Foto: Ascom

Ao ContilNet, Alan confirmou sua posição e afirmou ter contribuído para o fim da proposta:“Votei contra. Pra enterrar essa PEC”, disse.

Bittar, que também conversou com a nossa reportagem, disse que acompanhou o relator: “Não concordo com voto secreto e não concordo que presidente de partido seja blindado. Esse é o meu posicionamento”.

Marcio Bittar/Foto: Reprodução

Com a decisão unânime, o projeto foi arquivado, já que o regimento do Senado estabelece que, nesses casos, não há possibilidade de recurso. Na Câmara, a PEC havia sido aprovada em dois turnos, com forte apoio do Centrão e de partidos da direita.

