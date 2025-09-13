Alana e Klaian são coroados Rainha e Rei do V Festival do Coco em Mâncio Lima

A noite desta sexta-feira de celebração cultural do 5º Festival do Coco, em Mancio Lima também foi marcada pela escolha da realeza do evento. Alana Matos e Klaian Fernandes conquistaram os jurados e o público, sendo coroados como Rainha e Rei do Festival do Coco 2025.

Além do título simbólico, que os coloca como representantes da beleza e da tradição local, os vencedores levaram para casa um prêmio de R$ 3.000 cada e um iPhone 16 Pro Max.

A eleição da realeza é uma das atrações mais aguardadas do festival, reunindo candidatos e candidatas que representam a juventude e o carisma de Mâncio Lima. A disputa, sempre acirrada, valoriza a identidade cultural do município e reforça o clima de festa que envolve toda a comunidade.

Com a coroação de Alana e Klaian, a realeza do Festival do Coco 2025 passa a ser símbolo da energia e da alegria que movimentam o evento, que segue com intensa programação cultural e musical até o fim de semana.