ALE-RO confirma edital até outubro: mais de 200 vagas e salários de até R$ 24 mil

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) anunciou nesta terça-feira (23) que o edital do novo concurso sai até o fim de outubro. O certame terá mais de 200 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários de até R$ 24.078,42. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi contratada para organizar a seleção.
Cargos, vagas e salários
|Cargo
|Vagas
|Cadastro reserva
|Remuneração
|Assistente Legislativo (nível médio)
|124
|79
|R$ 6.503,55
|Analista Legislativo (nível superior)
|136
|136
|R$ 9.575,93
|Consultor Legislativo (nível superior)
|2
|10
|R$ 24.078,42
Previsão de inscritos: mais de 30 mil candidatos.
Locais de prova
As avaliações ocorrerão em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. A data das provas será confirmada no edital.
Organização e contrato
-
Banca: FGV (contratação por dispensa de licitação).
-
Valor do contrato: cerca de R$ 3 milhões.
-
Comissão do concurso: instituída em julho, com cinco servidores, para acompanhar e fiscalizar todas as etapas e garantir o cumprimento do contrato.
Histórico
Este será o 2º concurso da ALE-RO. O primeiro, em 2018, ofertou 110 vagas (advogado, consultor, assistente e analista); 188 foram convocados e 140 tomaram posse.
O que fica faltando (aguarde o edital)
-
Conteúdos programáticos por cargo;
-
Cronograma detalhado (inscrições, isenção, provas e resultados);
-
Taxas de inscrição e critérios de avaliação (objetiva, discursiva e títulos, se houver).
Fonte: Assembleia Legislativa de Rondônia / FGV
✍️ Redigido por ContilNet