24/09/2025
ALE-RO confirma edital até outubro: mais de 200 vagas e salários de até R$ 24 mil

FGV será a organizadora; chances para níveis médio e superior, com provas em seis cidades de RO

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) anunciou nesta terça-feira (23) que o edital do novo concurso sai até o fim de outubro. O certame terá mais de 200 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários de até R$ 24.078,42. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi contratada para organizar a seleção.

Assembleia Legislativa de Rondônia – Alero – ALE-RO — Foto: Antônio Lucas

Cargos, vagas e salários

Cargo Vagas Cadastro reserva Remuneração
Assistente Legislativo (nível médio) 124 79 R$ 6.503,55
Analista Legislativo (nível superior) 136 136 R$ 9.575,93
Consultor Legislativo (nível superior) 2 10 R$ 24.078,42

Previsão de inscritos: mais de 30 mil candidatos.

Locais de prova

As avaliações ocorrerão em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. A data das provas será confirmada no edital.

Organização e contrato

  • Banca: FGV (contratação por dispensa de licitação).

  • Valor do contrato: cerca de R$ 3 milhões.

  • Comissão do concurso: instituída em julho, com cinco servidores, para acompanhar e fiscalizar todas as etapas e garantir o cumprimento do contrato.

Histórico

Este será o 2º concurso da ALE-RO. O primeiro, em 2018, ofertou 110 vagas (advogado, consultor, assistente e analista); 188 foram convocados e 140 tomaram posse.

O que fica faltando (aguarde o edital)

  • Conteúdos programáticos por cargo;

  • Cronograma detalhado (inscrições, isenção, provas e resultados);

  • Taxas de inscrição e critérios de avaliação (objetiva, discursiva e títulos, se houver).

Fonte: Assembleia Legislativa de Rondônia / FGV
Redigido por ContilNet

