Alok já fez show no Acre em 2016 e viveu experiências com povos originários para ‘vencer depressão’

O DJ brasileiro Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, terá show marcado no Acre no dia 3 de outubro. A apresentação promete animar o público acreano, mas a relação do artista com o estado vai muito além da música.

Alok já visitou o Acre em 2016, quando realizou outro show na capital no extinto Resort Hotel, e manteve uma ligação especial com o estado antes mesmo de se apresentar. Em 2014, o DJ passou uma temporada entre os povos Yawanawás, vivendo experiências que, segundo ele, transformaram sua percepção de vida e chegaram a ajudá-lo a superar uma depressão que enfrentava na época.

O DJ afirmou que enquanto produzia músicas para atingir o Top10 das paradas, os Yawanawás criavam músicas para curar, despertando no artista a vontade de usar a própria música como instrumento de cura e transformação.

Durante sua estadia entre os povos indígenas, Alok participou de rituais tradicionais, como o kambô, que utiliza o veneno do sapo-verde, e o chá de Ayahuasca, aprofundando o contato com as culturas locais e suas tradições musicais.

A vivência no Acre inspirou o DJ a fundar o Instituto Alok, que já investiu cerca de R$ 9 milhões em projetos sociais, incluindo iniciativas de formalização tecnológica para povos indígenas, reformas de vilas na África, combate ao trabalho infantil na Índia e apoio a agricultores no Brasil.

Meses atrás, seu irmão Baskhar também visitou a capital, realizando um show na Expoacre. O retorno de Alok ao estado é mais um capítulo de sua conexão com o Acre, agora em um momento diferente de sua carreira. Com reconhecimento internacional, o DJ se apresenta nos principais festivais de música eletrônica do mundo, e chega ao Acre trazendo toda a experiência e energia de um artista consagrado globalmente.