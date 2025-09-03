Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes para enfrentar o Chile

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que a Seleção Brasileira entrará em campo com quatro atacantes no duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontece nesta quinta-feira (4/9) e promete um Brasil ainda mais ofensivo.

@rafaelribeirorio / CBF

Em coletiva de imprensa nesta quarta (3/9), o treinador destacou que a estratégia busca repetir a postura agressiva mostrada no último jogo contra o Paraguai:

“Ontem (terça-feira), eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi feito no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem.”

Escalação provável

Durante os treinos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, Ancelotti montou o time titular com:

  • Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;

  • Casemiro e Bruno Guimarães;

  • Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

O treinador voltou a elogiar a intensidade da Seleção na vitória por 1 x 0 sobre o Paraguai, na última Data Fifa:

“É o que queremos fazer no jogo de amanhã: jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com a bola.”

📌 Fonte: Coletiva de imprensa da CBF / Metrópoles Sports
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.