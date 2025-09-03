Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes para enfrentar o Chile

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que a Seleção Brasileira entrará em campo com quatro atacantes no duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontece nesta quinta-feira (4/9) e promete um Brasil ainda mais ofensivo.

Em coletiva de imprensa nesta quarta (3/9), o treinador destacou que a estratégia busca repetir a postura agressiva mostrada no último jogo contra o Paraguai:

“Ontem (terça-feira), eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi feito no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem.”

Escalação provável

Durante os treinos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, Ancelotti montou o time titular com:

Alisson ; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;

Casemiro e Bruno Guimarães;

Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

O treinador voltou a elogiar a intensidade da Seleção na vitória por 1 x 0 sobre o Paraguai, na última Data Fifa:

“É o que queremos fazer no jogo de amanhã: jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com a bola.”

📌 Fonte: Coletiva de imprensa da CBF / Metrópoles Sports

✍️ Redigido por ContilNet