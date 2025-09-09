Ancelotti muda tudo: Brasil deve ter nove novidades para encarar a Bolívia

Com a classificação já assegurada para a Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti deve aproveitar o duelo contra a Bolívia, às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (9/9), em El Alto (4.100 m de altitude), para rodar o elenco: a Seleção ensaiou nove mudanças na equipe principal e pode ir a campo com uma linha totalmente renovada em quase todos os setores.
Provável Brasil: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alex Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
No treino, Wesley iniciou entre os titulares, mas sentiu incômodo muscular e foi substituído por Vitinho na lateral-direita.
Provável Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Roberto Fernández; Cuéllar, Robson Matheus, Miguelito, Villarroel e Melgar; Monteiro (Algarañaz).
Por que tantas mudanças?
Gestão de altitude: 4.100 m exigem controle de carga e jogadores com bom lastro físico.
Observações finais: oportunidade para Fabrício Bruno, Andrey Santos, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison ganharem minutos e ritmo.
Ajustes táticos: Paquetá como meia articulador e extremos de velocidade para acelerar transições.
Serviço do jogo
Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (última rodada)
Local: Estádio Municipal de El Alto (BOL)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Onde assistir: Globo, SporTV e ge tv (YouTube)
Fonte: Metrópoles
Redigido por: Contilnet.