Andreas Pereira desembarca no Brasil com a camisa do Palmeiras

O meia Andreas Pereira, de 29 anos, desembarcou em São Paulo na noite desta segunda-feira (1º/9) para iniciar sua trajetória como novo reforço do Palmeiras. Vestindo a terceira camisa do clube — que homenageia a Seleção Brasileira —, o jogador chegou pelo setor de voos particulares do Aeroporto de Guarulhos, acompanhado da família, e não teve contato com jornalistas.

Contratação confirmada

Anunciado na última sexta-feira (29/8), Andreas assinou contrato até o fim de 2028 após ser comprado do Fulham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). O valor foi bem inferior aos 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pedidos no início do ano, quando o Palmeiras já havia tentado sua contratação.

A queda no preço foi resultado do desejo do jogador em deixar a Inglaterra e da proximidade do fim do contrato, que iria até julho de 2026.

Retorno ao Brasil

Com passagem anterior pelo Flamengo, Andreas agora retorna ao futebol brasileiro buscando também ficar mais perto da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

Números pelo Fulham

Jogos: 119

Gols: 10

Assistências: 15

O clube ainda não confirmou a data da apresentação oficial do meia, que vestirá a camisa oito do Verdão.

📌 Fonte: ge, ESPN

✍️ Redigido por ContilNet