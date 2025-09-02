Andreas Pereira desembarca no Brasil com a camisa do Palmeiras

Novo reforço alviverde chega acompanhado da família e evita contato com a imprensa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O meia Andreas Pereira, de 29 anos, desembarcou em São Paulo na noite desta segunda-feira (1º/9) para iniciar sua trajetória como novo reforço do Palmeiras. Vestindo a terceira camisa do clube — que homenageia a Seleção Brasileira —, o jogador chegou pelo setor de voos particulares do Aeroporto de Guarulhos, acompanhado da família, e não teve contato com jornalistas.

Werner Flister/Palmeiras

Contratação confirmada

Anunciado na última sexta-feira (29/8), Andreas assinou contrato até o fim de 2028 após ser comprado do Fulham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). O valor foi bem inferior aos 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pedidos no início do ano, quando o Palmeiras já havia tentado sua contratação.

A queda no preço foi resultado do desejo do jogador em deixar a Inglaterra e da proximidade do fim do contrato, que iria até julho de 2026.

Retorno ao Brasil

Com passagem anterior pelo Flamengo, Andreas agora retorna ao futebol brasileiro buscando também ficar mais perto da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

Números pelo Fulham

  • Jogos: 119

  • Gols: 10

  • Assistências: 15

O clube ainda não confirmou a data da apresentação oficial do meia, que vestirá a camisa oito do Verdão.

📌 Fonte: ge, ESPN
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.