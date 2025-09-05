Anvisa apreende lotes falsos de Mounjaro e Opdivo; veja as numerações

A Anvisa determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição e uso de dois lotes falsificados identificados no país:
-
Mounjaro (tratamento de diabetes tipo 2) — lote 082024;
-
Opdivo (usado em alguns tipos de câncer) — lote ACS1603.
Segundo a agência, as fabricantes Eli Lilly (Mounjaro) e Bristol-Myers Squibb (Opdivo) confirmaram que não produziram as numerações acima, o que caracteriza falsificação.
Risco aos pacientes
Medicamentos falsificados não têm garantia de qualidade, segurança ou eficácia. Não use em hipótese alguma. É impossível saber que substâncias contêm, em que dosagens e em quais condições foram produzidos e armazenados.
O que fazer se você tiver um dos lotes
-
Interrompa o uso imediatamente e isole o produto.
-
Guarde a embalagem e qualquer comprovante de compra.
-
Comunique o caso à Anvisa ou à Vigilância Sanitária local e procure seu médico para orientação clínica.
-
Não compre medicamentos fora de estabelecimentos regularizados e desconfie de preços muito abaixo do mercado.
Boas práticas para conferir um medicamento
-
Verifique lote, prazo de validade, registro no MS e integridade do lacre.
-
Observe rótulo e embalagem: erros de grafia, qualidade de impressão ruim e informações incompletas são sinais de alerta.
-
Exija nota fiscal.
📌 Fonte: Anvisa
✍️ Redigido por ContilNet