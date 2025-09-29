Apex coloca mais de 40 empresas do Acre para vender produtos a compradores de 18 países

A 3ª edição do programa Exporta Mais Amazônia, que começou nesta segunda-feira, 29 de setembro, na Universidade Federal do Acre (Ufac), destaca as empresas do Acre que estão se projetando no mercado internacional.

Um total de 44 empresários locais estará oferecendo e vendendo seus produtos para compradores de 18 países, incluindo China, Peru, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Índia, Chile, Irlanda, Reino Unido, Indonésia, Equador, Itália, Países Baixos, Suíça, Moçambique, Estados Unidos, Rússia, Bulgária e Japão.

Os produtos em destaque variam desde alimentos, como açaí, castanha-do-brasil e café robusta, até itens de artesanato e carnes. A rodada de negócios é promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Entre as empresas acreanas participantes, estão a Miragina, Café Contri, Amarelinha do Acre, Fruit Life, Casa do Castanheiro, Cores da Mata, Florisa Vinhos e Dr. Borracha.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, enfatizou a importância da participação das empresas acreanas no evento: “Aqui estamos com mais de 70 empresas. Só do Acre, em torno de 45 empresas, na área de castanha, açaí, farinha, artesanato, carne bovina, carne suína e frutas. Estamos colocando os produtos da Amazônia diante do comprador, do importador da empresa.”

A programação do evento seguirá até quarta-feira, 1º de outubro, com a rodada de negociações iniciando oficialmente nesta terça-feira, 30 de setembro.