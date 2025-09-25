Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

A primeira Roça de A Fazenda 17 ganhou um ingrediente extra de fofoca & torcida: Virginia Fonseca e Bruna Biancardi, que trocaram farpas recentemente, manifestaram apoio a Gabily — na berlinda contra Carol Lecker e Fabiano (pai de Viih Tube).
Virginia puxou o mutirão: “Bora votar pra Gabily ficar.”
Horas depois, Bruna também declarou torcida pela cantora.
O gesto chamou atenção porque Gabily teve um affair com Neymar em 2018 e, mesmo com o romance curto, manteve amizade com o jogador — hoje marido de Bruna.
Relembre a treta recente
A tensão entre Virginia e Bruna começou após Virginia contar que ligou para Neymar de madrugada por causa de um leilão do Instituto. Bruna se irritou e escreveu nas redes que “não foi um caso isolado”, apontando falta de postura “até dentro da minha casa”. Virginia pediu desculpas publicamente. Agora, mesmo sem interação direta, as duas aparecem alinhadas ao pedirem a permanência de Gabily.
E na Roça?
Gabily disputa a preferência do público com Carol Lecker e Fabiano. A eliminação acontece nesta quinta (25/9). A votação é no portal do programa, e a dinâmica pode virar com mutirões — especialmente com o empurrão de influenciadoras de grande alcance.
Fonte: publicações nas redes sociais de Virginia Fonseca e Bruna Biancardi; bastidores de A Fazenda 17 (Record).
