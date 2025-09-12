Após quatro horas de cirurgia, equipe médica implanta marca-passo cerebral em Bruninho

O menino acreano, Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, morador de Cruzeiro do Sul, foi submetido nesta sexta-feira (12) a um procedimento de alta complexidade no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). O garoto recebeu um marca-passo cerebral (DBS), tecnologia indicada para controlar as crises convulsivas que ele enfrenta diariamente devido a uma condição rara.

A cirurgia começou por volta das 9h15 (horário de Brasília) e terminou às 13h15, com duração de quatro horas. Durante o procedimento, os médicos implantaram dois eletrodos no núcleo do tálamo cerebral, que deverão ser ativados neste sábado (13).

O objetivo é reduzir os episódios de epilepsia incontrolável causados por uma mutação genética ligada ao gene KCNQ5, além de sintomas relacionados ao espectro autista severo que Bruno também apresenta.

Bruno seguirá internado na UTI até pelo menos este sábado à tarde. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

A operação reuniu uma equipe multidisciplinar formada por 12 profissionais, entre cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e técnicos. Entre os médicos responsáveis estão Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi e Alessandro Machado.

O tratamento, cujo custo ultrapassa R$ 400 mil, contou com a ajuda do cantor Gusttavo Lima e de uma vaquinha organizada pela comunidade de Cruzeiro do Sul. O valor foi coberto, ainda, por meio de decisão judicial que obrigou o plano de saúde a arcar com parte das despesas.