Após retirar assinatura, Mustafá diz que Bocalom não deve acatar pedido de afastamento de Clendes

Após a aprovação do requerimento que pede o afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, o líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Márcio Mustafa (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (3) que não concorda com a medida.

O vereador chegou a assinar o requerimento inicialmente, mas depois retirou a assinatura dias antes da votação, e reforçou que continua alinhado à defesa da gestão municipal.

Para o parlamentar, a decisão sobre o futuro do gestor não deve ser atribuída exclusivamente ao Legislativo. “Na minha opinião, o prefeito não deve acatar. Isso foi uma posição da Câmara, mas quem deve se manifestar é o Ministério Público. O MP já requisitou a abertura de um inquérito, e o prefeito sabe como agir, é experiente nessa área”, declarou.

Mustafá explicou que respeitou a escolha da base governista, que optou por aprovar o pedido de afastamento, e ressaltou a condução do processo pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (UB).

SAIBA MAIS: Mesmo após aprovação de afastamento na Câmara, Bocalom decide manter Clendes na RBTrans

Em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira, o prefeito Tião Bocalom afirmou que não irá afastar o superintendente. Clendes é alvo de denúncias de servidores sobre supostas práticas de assédio moral.

O gestor declarou que não considera justas as denúncias apresentadas contra o servidor e que as apurações já foram encaminhadas ao Ministério Público.

Bocalom disse conhecer Vilas Boas há mais de 30 anos e destacou que não irá acatar a decisão dos vereadores neste momento. “Não é justo que comecem a criar denúncias sem fundamento. Ele continua na gestão e sob a minha confiança. Se houver culpabilidade, aí sim tomaremos uma decisão, mas até lá não”, afirmou.