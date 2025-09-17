Após reunião com vereadores, prefeitura de Rio Branco anuncia reforço na frota e ônibus climatizados

O secretário da Casa Civil, Valtim José, e o articulador político da prefeitura, Rennan Biths, detalharam, nesta terça-feira (17), as ações do Executivo para atender às demandas do transporte público na capital. Segundo eles, o objetivo principal é melhorar o serviço sem aumentar a tarifa para a população.

“Evidentemente que eu e o líder Rennan Biths tivemos uma reunião com o nosso prefeito hoje de manhã, e ele pediu que a gente acompanhasse o nosso colega, o secretário Renan Bites, da articulação política, para dirimir algumas dúvidas dos nossos colegas vereadores da nossa base”, afirmou Valtim José.

O secretário explicou que as principais questões apresentadas pelos vereadores foram esclarecidas durante o encontro.

“A questão mesmo que eles tinham foi sanada, e tudo certo. Estamos aqui também para contribuir com a sociedade. E pra isso a gente tem a nossa base, que tem o maior carinho, o maior respeito. Contamos com essa base para nos ajudar lá no Executivo, do nosso prefeito Bocalom”, disse.

Rennan Biths reforçou o compromisso da prefeitura em melhorar o transporte público sem onerar os usuários.

“O prefeito tem feito um esforço junto com a base para implementar todas as ações, mas sem gerar nenhum aumento na tarifa para o usuário. Quem mais precisa do transporte coletivo são os estudantes e os trabalhadores, e isso tem sido uma bandeira do prefeito: fazer todo o esforço junto com a base para que a população não tenha aumento de tarifa”, afirmou.

Biths detalhou que o Executivo absorve, na medida do possível, o incremento no subsídio, e que a proposta visa também cobrar melhorias das empresas que prestam o serviço.

“Trabalhamos com dois objetivos. O primeiro é não aumentar a tarifa para o usuário, ao mesmo tempo que possamos cobrar da empresa melhorias no serviço que é oferecido para a população. Esse foi o grande objetivo desse momento aqui”, explicou.

Entre as ações já previstas estão o reforço na quantidade de ônibus em linhas específicas nos horários de pico, principalmente para atender estudantes, e a ampliação do percentual de veículos com ar-condicionado.

“Todas essas reivindicações foram bem acolhidas pelo prefeito, que tem esse objetivo, junto com a base, de prestar um serviço cada vez de melhor qualidade para a população”, concluiu Biths.

Veja o vídeo: