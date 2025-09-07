Aposta de Porto Velho ganha R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

O sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480, ocorreu na noite deste sábado (6) em São Paulo e terminou com 54 apostas acertando as 15 dezenas. Cada uma receberá o prêmio de R$ 4.293.824,84. Entre os vencedores está uma aposta realizada na lotérica Samir, em Porto Velho.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

Premiação por faixa de acertos

15 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 4.293.824,84;

14 acertos: 9.661 apostas, prêmio de R$ 2.008,81;

13 acertos: 301.854 apostas, prêmio de R$ 35,00;

12 acertos: 3.539.490 apostas, prêmio de R$ 14,00;

11 acertos: 18.955.181 apostas, prêmio de R$ 7,00.

Apostas vencedoras

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram registrados nos seguintes locais:

Canal eletrônico: 8 apostas;

Bahia: 1;

Ceará: 1;

Distrito Federal: 3;

Espírito Santo: 2;

Goiás: 1;

Mato Grosso do Sul: 1;

Pará: 2;

Paraíba: 1;

Pernambuco: 2;

Paraná: 5;

Rio de Janeiro: 3;

Rio Grande do Norte: 2;

Rondônia: 1 aposta, registrada na lotérica Samir, em Porto Velho;

Rio Grande do Sul: 1;

São Paulo: 20.