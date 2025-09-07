Aposta de Porto Velho ganha R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

O sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480, ocorreu na noite deste sábado (6) em São Paulo e terminou com 54 apostas acertando as 15 dezenas. Cada uma receberá o prêmio de R$ 4.293.824,84. Entre os vencedores está uma aposta realizada na lotérica Samir, em Porto Velho.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.
Premiação por faixa de acertos
15 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 4.293.824,84;
14 acertos: 9.661 apostas, prêmio de R$ 2.008,81;
13 acertos: 301.854 apostas, prêmio de R$ 35,00;
12 acertos: 3.539.490 apostas, prêmio de R$ 14,00;
11 acertos: 18.955.181 apostas, prêmio de R$ 7,00.
Apostas vencedoras
De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram registrados nos seguintes locais:
Canal eletrônico: 8 apostas;
Bahia: 1;
Ceará: 1;
Distrito Federal: 3;
Espírito Santo: 2;
Goiás: 1;
Mato Grosso do Sul: 1;
Pará: 2;
Paraíba: 1;
Pernambuco: 2;
Paraná: 5;
Rio de Janeiro: 3;
Rio Grande do Norte: 2;
Rondônia: 1 aposta, registrada na lotérica Samir, em Porto Velho;
Rio Grande do Sul: 1;
São Paulo: 20.