Arquiteto, cineastas e piloto estão entre as quatro vítimas da queda de avião no pantanal; veja quem são

24/09/2025
Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na noite de terça-feira (23), em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre os mortos estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros.

Kongjian Yu era considerado um dos maiores arquitetos do mundo, professor da Universidade de Pequim e referência em projetos de urbanismo ecológico, incluindo a teoria das “cidades esponja”. Luiz Fernando Feres dirigiu documentários premiados, como Dossiê Chapecó (HBO/WBD), indicado ao Emmy Internacional, além de trabalhos para National Geographic, Amazon Prime Video e produções brasileiras. Rubens Crispim Jr. era documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, com quase 20 anos de experiência no audiovisual.

Entre as vítimas estão arquiteto internacional e cineastas brasileiros premiados/Foto: Reprodução

O acidente ocorreu próximo à Fazenda Barra Mansa, conhecida por ter sido cenário da novela Pantanal. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes da aeronave morreram no local, e os corpos foram resgatados após cerca de nove horas de operação. A Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o SERIPA IV para investigar as causas da queda.

As autoridades ainda não confirmaram o motivo do acidente. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul acompanha a ocorrência e realiza os procedimentos de perícia e levantamento de informações no local.

