Assassino de Charlie Kirk gravou mensagens em balas de fuzil, diz FBI

Segundo o governador de Utah, Spencer Cox, estado em que o crime aconteceu, na cápsula disparada estava escrito “notices bulges, OWO what’s this?”. A frase é usada em fóruns e jogos online como uma forma de “trollagem”.

“As inscrições nas três cápsulas não disparadas diziam: ‘ei, fascista! toma essa!’ junto com símbolo de seta para cima, símbolo de seta para a direita e três símbolos de seta para baixo (código usado em jogos). Um segundo cartucho não disparado dizia: ‘oh bella ciao, ciao, ciao’; e um terceiro cartucho não disparado dizia ‘se você leu isso, você é gay, LMAO'”, disse o governador.

“Bella Ciao” era uma canção popular entre trabalhadores italianos antes da 2ª Guerra Mundial, adaptada como hino da resistência contra o nazismo e o fascismo de Hitler e Mussolini, e ainda usada até hoje, inclusive na série espanhola “La casa de papel”. A autoria é desconhecida.

O anúncio da prisão do homem, considerado o principal suspeito da morte do ativista, foi feito pelo governador de Utah, estado americano onde o assassinato aconteceu.

A captura ocorre no 3º dia de buscas pelo atirador, que mobilizaram policiais locais e o FBI. A procura pelo atirador durou 33 horas, de acordo com o diretor-geral do FBI, Kash Pattel.