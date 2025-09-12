Assassino de Charlie Kirk gravou mensagens em balas de fuzil, diz FBI

O FBI apresentou, na manhã desta sexta-feira (12), em uma entrevista coletiva, o jovem suspeito de ter matado o ativista Charlie Kirk. Agentes disseram que ele tinha deixado mensagens nos projéteis usados na arma do crime, um deles disparado e outros três sem uso.
O suspeito, identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, teria gravado mensagens como: “percebe o volume?”, “toma essa, fascista”, “o bella ciao, ciao” e “se você ler isso, você é gay”.
Segundo o governador de Utah, Spencer Cox, estado em que o crime aconteceu, na cápsula disparada estava escrito “notices bulges, OWO what’s this?”. A frase é usada em fóruns e jogos online como uma forma de “trollagem”.
“As inscrições nas três cápsulas não disparadas diziam: ‘ei, fascista! toma essa!’ junto com símbolo de seta para cima, símbolo de seta para a direita e três símbolos de seta para baixo (código usado em jogos). Um segundo cartucho não disparado dizia: ‘oh bella ciao, ciao, ciao’; e um terceiro cartucho não disparado dizia ‘se você leu isso, você é gay, LMAO'”, disse o governador.
“Bella Ciao” era uma canção popular entre trabalhadores italianos antes da 2ª Guerra Mundial, adaptada como hino da resistência contra o nazismo e o fascismo de Hitler e Mussolini, e ainda usada até hoje, inclusive na série espanhola “La casa de papel”. A autoria é desconhecida.
O anúncio da prisão do homem, considerado o principal suspeito da morte do ativista, foi feito pelo governador de Utah, estado americano onde o assassinato aconteceu.
A captura ocorre no 3º dia de buscas pelo atirador, que mobilizaram policiais locais e o FBI. A procura pelo atirador durou 33 horas, de acordo com o diretor-geral do FBI, Kash Pattel.
As buscas mobilizaram o FBI e policiais locais, mas foram amigos e a própria família do suspeito, que o entregaram, disse o governador.
“Queria agradecer à família de Tyler Robinson. Vocês fizeram a coisa certa”, declarou o governador. Ele disse que o atirador confessou o crime a amigos, que então entraram em contato com sua família.
Dias antes, ainda de acordo com amigos do suspeito, Robinson havia relatado a eles que Charlie Kirk estaria em Utah para uma palestra a jovens universitários e disse não gostar do ativista. Ele, depois, confessou o crime a pessoas próprias, ainda segundo a polícia.
O governador do Utah disse que a polícia também encontrou, em uma rede social sua, mensagens sobre uso de fuzis.
Kirk, um influenciador republicano de 31 anos aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, morreu na quarta-feira (10) após ser baleado no pescoço enquanto falava em um evento na Utah Valley University.
Cox disse ainda que a arma encontrada na quinta-feira (11) pela polícia era um fuzil com mira.
Mais cedo, Trump afirmou achar que a polícia havia capturado o suspeito. “Eu acho que o pegamos”, disse o presidente norte-americano em entrevista à rede de TV Fox News.
Segundo Trump, o próprio suspeito foi voluntariamente até uma delegacia local. Ele tomou a decisão após um pastor local, que também é policial, reconhecer o suspeito e delatá-lo ao pai do suposto assassino, que então o convenceu a se entregar, disse ainda o presidente norte-americano.
Segundo o jornal “The New York Times”, também com base em fontes, o suspeito estava a cerca de 400 quilômetros da universidade onde atirou contra Charlie Kurk.