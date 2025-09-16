Atenção! Rio Branco tem alerta de temporais e ventos intensos nesta quarta-feira, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta amarelo de perigo potencial para Rio Branco e municípios do Vale do Acre. O aviso teve início nesta terça-feira (16), às 3h, e segue válido até a madrugada de quarta-feira (17), no mesmo horário.

De acordo com o INMET, há previsão de chuvas intensas de até 30 milímetros por hora, acompanhadas de ventos que podem chegar a 60 km/h. O instituto reforça que, apesar de ser o nível mais baixo da escala de severidade, o alerta amarelo pode trazer riscos como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O sistema de alertas do INMET possui três classificações: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho). No caso atual, o nível amarelo exige atenção, principalmente para moradores em áreas mais vulneráveis a inundações ou com maior concentração de árvores próximas à rede elétrica.

As cidades que estão sob alerta são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Porto Acre.

A orientação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e redobre os cuidados durante os períodos de instabilidade.