07/09/2025
Ato “Reaja Brasil” leva apoiadores de Bolsonaro às ruas de Rio Branco no 7 de Setembro; VEJA FOTOS

Mobilização na Gameleira reuniu centenas de pessoas defendendo anistia, liberdade e pautas conservadoras

No feriado da Independência, centenas de pessoas foram até a Gameleira, em Rio Branco, para participar da mobilização intitulada “Reaja Brasil”. O encontro reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que levaram bandeiras, faixas e cartazes, expressando mensagens em defesa de anistia e liberdade.

Ato “Reaja Brasil” leva apoiadores de Bolsonaro às ruas de Rio Branco no 7 de Setembro. Foto: ContilNet

O ato foi articulado por grupos conservadores no estado e recebeu a adesão de lideranças políticas de diferentes esferas. Estiveram presentes o prefeito Tião Bocalom, o senador Márcio Bittar, o deputado federal Coronel Ulysses e outras autoridades ligadas à Direita do Acre, que reforçaram a necessidade de engajamento popular.

Nos discursos, os organizadores apontaram críticas à atual gestão federal e enfatizaram a importância da resistência política. As falas também destacaram solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e chamaram a atenção para o movimento nacional que levou manifestações semelhantes a várias capitais e municípios do país neste 7 de Setembro.

Veja os registros:

