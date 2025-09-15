Ator de “Adolescência” se torna o mais jovem a ganhar um Emmy

Aos 15 anos, Owen Cooper venceu Melhor Ator Coadjuvante por James “Jamie” Miller e coroou a noite perfeita da minissérie da Netflix, que levou os 8 prêmios a que concorreu

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O fenômeno Adolescência dominou a 77ª cerimônia do Emmy neste domingo (14/9). Entre as conquistas, Owen Cooper, de 15 anos, fez história ao se tornar o ator mais jovem a vencer um Emmy entre as categorias masculinas de atuação, graças ao papel de James Miller.

Reprodução

No palco, Cooper agradeceu à equipe e lembrou sua trajetória no teatro antes da TV. O feito sela a temporada impecável da minissérie, que venceu todas as indicações.

Quem é Owen Cooper?

Inspirado por Tom Holland — especialmente em O Impossível (2012) — Cooper já gravou Film Club (BBC Three), projeto de Aimée Lou Wood e Ralph Davies, e integra o elenco do novo Morro dos Ventos Uivantes, dirigido por Emerald Fennell e estrelado por Margot Robbie.
Nascido em Warrington (Inglaterra), é o caçula de uma família fora do showbiz: o pai é técnico de informática e a mãe, cuidadora; os irmãos trabalham como eletricistas.

Como entrou em “Adolescência”

  • Em 2024, o diretor de elenco Shaheen Baig buscou jovens em escolas de teatro no Reino Unido.

  • Owen, que fazia aulas por hobby, foi convidado para testes e ficou com o papel.

  • O sucesso levou a Netflix a divulgar os bastidores do teste do ator.

  • Antes de atuar, ele considerava seguir carreira como jogador de futebol (é torcedor do Liverpool).

Fonte: Academia de Artes & Ciências Televisivas (Emmy) e Netflix (divulgação)
Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost