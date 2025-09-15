Ator de “Adolescência” se torna o mais jovem a ganhar um Emmy

O fenômeno Adolescência dominou a 77ª cerimônia do Emmy neste domingo (14/9). Entre as conquistas, Owen Cooper, de 15 anos, fez história ao se tornar o ator mais jovem a vencer um Emmy entre as categorias masculinas de atuação, graças ao papel de James Miller.

No palco, Cooper agradeceu à equipe e lembrou sua trajetória no teatro antes da TV. O feito sela a temporada impecável da minissérie, que venceu todas as indicações.

Owen Cooper (Adolescência), de apenas 15 anos, é o ator mais jovem da história a GANHAR o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme no #Emmys pic.twitter.com/LulZsaNjFt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 15, 2025

Quem é Owen Cooper?

Inspirado por Tom Holland — especialmente em O Impossível (2012) — Cooper já gravou Film Club (BBC Three), projeto de Aimée Lou Wood e Ralph Davies, e integra o elenco do novo Morro dos Ventos Uivantes, dirigido por Emerald Fennell e estrelado por Margot Robbie.

Nascido em Warrington (Inglaterra), é o caçula de uma família fora do showbiz: o pai é técnico de informática e a mãe, cuidadora; os irmãos trabalham como eletricistas.

Como entrou em “Adolescência”

Em 2024, o diretor de elenco Shaheen Baig buscou jovens em escolas de teatro no Reino Unido.

Owen, que fazia aulas por hobby, foi convidado para testes e ficou com o papel.

O sucesso levou a Netflix a divulgar os bastidores do teste do ator.

Antes de atuar, ele considerava seguir carreira como jogador de futebol (é torcedor do Liverpool).

Fonte: Academia de Artes & Ciências Televisivas (Emmy) e Netflix (divulgação)

Redigido por: ContilNet