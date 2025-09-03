Avião sai da pista após fazer pouso de emergência em aeroporto no interior do Acre; confira

Na manhã desta quarta-feira (3), um avião que vinha da Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo, precisou realizar um pouso de emergência próximo à cabeceira da pista do aeroporto de Jordão, no interior do Acre.

De acordo com informações apuradas, a aeronave era pilotada por Turiano Filho. Durante a manobra, o avião teria saído da pista após o pouso. Até o momento, não há confirmação se havia outras pessoas a bordo além do piloto.

As causas que levaram à necessidade do pouso de emergência ainda não foram esclarecidas. Apesar do susto, não houve registro de feridos.